Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DHA