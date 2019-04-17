Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma çalışmaları, denge ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel misafirler tesislerde antrenmanı izledi ve oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İHA