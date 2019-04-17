Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

17 Nisan 2019, Çarşamba 14:19
- A +
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma çalışmaları, denge ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

Öte yandan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel misafirler tesislerde antrenmanı izledi ve oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.