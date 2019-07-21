Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya gelecek.
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Beşiktaş’ın Kocaelispor maçı ilk 11’i:
Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven
Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 18.30’da yapılacak mücadele, basın mensuplarına açık ancak taraftara kapalı olacak. Öte yandan mücadelenin yayıncısı ise bulunmuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.
Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)