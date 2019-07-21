Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş’ın Kocaelispor maçı ilk 11’i:

Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven

Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 18.30’da yapılacak mücadele, basın mensuplarına açık ancak taraftara kapalı olacak. Öte yandan mücadelenin yayıncısı ise bulunmuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)