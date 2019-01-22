Beşiktaş, Kevin N’Koudou’nun peşine düştü!

Ryan Babel’in Fulham’a transfer olmasına ek olarak Ricardo Quaresma’yla da yol ayrımında bulunulmasını göz önünde bulunduran yönetim, kanat hattını yeni bir isimle doldurmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’ın, ilk hedefini İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan Kevin N’Koudou olarak belirlediği öğrenildi. Londra ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle transferi bitirmeye çalıştığı konuşuluyor.

Burnley’de kiralık oynadı

Geçen sezon Burnley’de kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, sol kanat hattına ek olarak orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Oldukça dinamik bir futbolcu olan N’Koudou, bire bir pozisyonlarda kolay adam eksiltmesiyle de dikkat çekiyor. Tottenham’a 2016 yılında Marsilya’dan 11 milyon Euro karşılığında transfer olan N’Koudou, kulübünde 3 sezonda 25 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koydu. Takımda fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Tottenham’ın da oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.