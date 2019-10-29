Beşiktaş kenetlendi

Derbi galibiyeti Beşiktaş’a adeta bahar getirdi. Uzun süredir moralsiz olan Siyah-Beyazlı camia Galatasaray karşısında alınan 3 puanla kendine gelirken, geleceğe umutla bakmaya başladı. İlk derbisinden zaferle ayrılan Abdullah Avcı, kariyeri açısından kritik bir virajı dönerken Beşiktaş kariyerini de adeta uzattı. Tecrübeli hoca, mevcut kadronun alışamadığı pasa dayalı sisteminden derbide vaz geçerken, topa daha az sahip olmasına rağmen daha çok gol pozisyona girmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ BAŞKA BİR DUYGU

Teknik direktör olarak büyük bir takımla ilk defa İstanbul derbisine çıkan ve Galatasaray’ı deviren Abdullah Avcı, soyunma odasında ise çok mutluydu. Futbolcularını toplayıp konuşan Avcı, “Hiç kimseye acımadan, bu aile mücadele ederse, bu şekilde birbirine yardımcı olursa el ele tutarsa ne yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Lütfen biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık” dedi.

YENİ YÖNETİM FAKTÖRÜ

Geçtiğimiz hafta seçilip ilk lig maçını Galatasaray derbisiyle yaşayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, galibiyette en önemli etkenlerden biri oldu. Braga maçında alınan yenilgiye rağmen gece gündüz takımla birlikte olan Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ futbolcuları derbiye konsantre etmeye ve moral vermeye çalıştı. Futbolcuların geçmiş alacaklarının ödenmesi ve maç öncesi açıklanan 20 bin dolarlık prim de oyuncuların karşılaşmaya daha da iyi motive olmasını sağladı.

Kaynak: Güneş