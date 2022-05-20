Sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İtalya'nın Torino ekibinin gündeminde olması ve Beşiktaş 'ı bu mevki için arayışlara itti. Siyah-Beyazlılar sol bek için Altay'dan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş'ı gündemine aldığı öğrenildi.

İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmî bir teklif var mı onu bilmiyorum; ama Beşiktaş ve Galatasaray 'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum" dedi.