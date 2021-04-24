Beşiktaş - Kayserispor VAR hakemi belli oldu

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Sergen Yalçın'ın öğrencileri eksik çıkacağı maçta Kayserispor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Beşiktaş'ta bu önemli karşılaşmada Aboubakar forma giyemeyecek. Larin'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca Oğuzhan ve Hasic de sakat. Bunun dışında Welinton da cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Düşme hattında bulunan Kayserispor ise zorlu deplasmanda kazanmak istiyor.

Bu akşam saat 20:30'da oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Vodafone Park'ta oynanacak bu karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Oğuzhan Uğurlu da AVAR olarak karşılaşmada görev yapacak.