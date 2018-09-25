Bedir açıklamasının devamında, “Atiker Konyaspor maçında takımımızdan umutluyduk, maça hazırlanmıştık. Son 2 yıl içerisinde belki de oyuncuların en fazla motive olduğu maçtı. Belki de bugüne kadar oynadığımız en kötü maçı çıkardık. Göztepe ile Atiker Konyaspor maçlarındaki kayıplarımızı, Beşiktaş ve daha sonra Çaykur Rizespor müsabakalarında telafi etmeye çalışacağız. Ondan sonra da milli takım arası var. Tüm takımlar dinlenme fırsatı bulacak. Beşiktaş maçında oyuncularımız sahaya, ‘Mutlaka kazanacağız’ parolasıyla hazırlanıyor" diye ifade etti.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİ’DE OYNAYABİLİRİZ

Başkan Bedir, cumartesi günü İstanbul’da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri’de oynanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Konu ile ilgili konuşan Bedir, "Beşiktaş maçının Kayseri’de oynanması ihtimali var. Az ihtimal değil, yüzde 51’in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Çünkü diğer kulüple de konuşup müsaade almışlar. Biz de ’Tamam’ dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri’de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerinde bulundu.

Sarı-Kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştirdi. Futbolcular idmanda koşu ve ısınma hareketleri ile yenileme çalışmaları yaptılar. Sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Oleksandr Kucher antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulan Asamoah Gyan düz koşu yaptı.

DHA



