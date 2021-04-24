Son 2 lig maçında 4 puan kaybeden ve rakiplerine yakalanmak üzere olan Beşiktaş, düşme hattında yer alıp 3 puandan başka düşüncesi olmayan Kayserispor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Koşar adım şampiyonluğa giderken Fenerbahçe beraberliği ve Kasımpaşa yenilgisi alan Beşiktaş, Alanyaspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle yeniden havaya girmek üzereyken Ankaragücü ve Sivasspor beraberlikleri geldi. Puan kayıpları yanında hücum hattında çok ciddi sakatlıklar da oldu; Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun sakatlandı. TD Sergen Yalçın'ın forvetin merkezinde kimi oynatacağı belirsizliğini korurken, en güçlü adaylar Georges-Kevin N'Koudou ve Adem Ljajic... Son çalışmada ise yürekli ağza getiren yeni gelişmeler yaşandığı, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın antrenmanı tamamlayamadığı iddia edildi. İki isim için resmi kaynaklardan "sakatlık" açıklaması gelmezken, Ghezzal ve Atiba'nın tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Eğer Ljajic hücumun en uç noktasında başlarsa orta alanda Bernard Mensah'ı görebiliriz. Aynı şekilde, en uçta N'Koudou başlarsa bu sefer de kanatta Gökhan Töre izleyebiliriz. Cezalı Welinton'ın yerine, stoperde Domagoj Vida'nın partnerinin Francisco Montero olması bekleniyor.

Kayserispor'da sular durulmuş değil... Hamza Hamzaoğlu takımın başına geldikten sonra 5 maç geçti, henüz galibiyet alamadılar ancak 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasını bildiler. Bir flaş gelişme dün sabah saatlerinde yaşandı, takımın kaptanlarından Cristian Sapunaru ülkesine gitti. Giderken de; "Antrenör kararına saygı duyuyorum. Katılmasam bile saygı duymak zorundayım..." açıklamasını yaptı. Sapunaru dışında bir diğer stoper Uğur Demirok da sakat. Beşiktaş karşısında savunma merkezinde "Dimitrios Kolovetsios & Nehuen Paz" oynayacak. Orta alandan Daniel Avramovski cezalı. Orta alanın merkezinde ise Joseph Attamah ile Karlo Muhar görev yapacak. Hamzaoğlu, Gençlerbirliği karşısında hücumda Muğdat Çelik ve Denis Alibec ile başlamış, kanatlarda Pedro Henrique ile Aaron Lennon'a forma vermişti. Bu kez, Muğdat'ın yerine İlhan Parlak'ı ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Kayserispor'un Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra oynadığı 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a rakip olduğu son 7 lig maçından puansız ayrıldı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %70'lik kesim son 2 maçta 4 puan kaybeden ve şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü sıfıra yaklaşan siyah-beyazlı ekibe iç sahada güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.