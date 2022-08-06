Beşiktaş - Kayserispor maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz sezonu 59 puanla 6.sırada bitiren ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Beşiktaş ; yaz transfer döneminde Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı Avrupa'nın sayılı kulüplerine/liglerine (Rangers & Torino) yolladı. Mehmet Topal futbolu bıraktı; Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala serbest bırakıldı. Jeremain Lens, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Güven Yalçın ve Cyle Larin ile sözleşme yenilenmedi. Savunmaya Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss takviyeleri yapıldı; sol beke West Ham'dan Arthur Masuaku, forvete Burnley'den Wout Weghorst kiralandı. Cenk Tosun yuvaya döndü; Jackson Muleka ve Gedson Fernandes'in tapuları alındı. Geçen sezon kirada olan Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'den bu sezon daha çok yararlanılacak... Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton; sakatlıkları nedeniyle sezonun açılış maçını kaçıracak. TD Valerien Ismael üçlü savunma anlayışından son hazırlık maçında vazgeçmişti; 4-3-3 ile Kayserispor karşısına çıkması bekleniyor. Savunmanın merkezinde büyük ihtimalle yeni transferler "Emrecan & Saiss" olacak. Hücum kanatlarında Rachid Ghezzal ile Muleka'yı izleyeceğiz; en ileride Weghorst olacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezonun sona ermesiyle Hikmet Karaman'la yolları ayıran Kayserispor, hiç vakit kaybetmeden Çağdaş Atan'ı teknik direktör koltuğuna oturtmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte Uğur Demirok ve İbrahim Akdağ, alt ligden Eyüpspor'a transfer oldu. Abdulkadir Parmak ve Mert Çetin'in kiralık kontratları yenilenmedi. Emre Demir, Barcelona yolcusu oldu. Sözleşmeleri sona eren Denis Alibec (Farul), Yasir Subaşı ( Konyaspor ) ve Silviu Lung (Al-Raed) takımdan ayrıldı. Transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapılmadı. Sakatlığı bulunan Olvier Kemen deplasman kafilesinde yer almadı. Geçtiğimiz sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan Nurettin Korkmaz (Trofense) ve Yaw Ackah (Ankara Keçiörengücü) bu sezon takımla birlikte... Atan'ın kalede Bilal Bayazit, sağ bekte Onur Bulut, stoperde Majid Hosseini, orta alanda Andrea Bertolacci ve hücum kanatlarında Mame Thiam ile Emrah Başsan'ı kullanması bekleniyor. Bernard Mensah yedekte oturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ettiği son 9 lig maçının 8'ini kazandı. (1 beraberlik)

- Kayserispor, Beşiktaş'la oynadığı son 16 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 12 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %48'lik kesim siyah-beyazlı ekipten Dolmabahçe'de, seyircisi önünde 3 puan bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.