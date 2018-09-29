Beşiktaş - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayserispor’u konuk etti. Bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Kayserispor'u taraftarının da desteği ile mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 34. dakikada Vagner Love ve 71. dakikadan Quaresma'dan geldi. 6 hafta aranın ardından formasına kavuşan Vagner Love, Kayseri'ye attığı golle bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Quaresma ise kulüp kariyerinde 593. maçında 100. golünü attı.

Maçtan dakikalar

Beşiktaş, 35. saniyede tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere gönderdi.

Dakikalar 3'ü gösterdiğinde sol kanattan takımını atağa çıkaran Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında arka direğe açılan topu Chery yeniden içeri doldurdu. Hava topu mücadelesinde Pepe'ye yapılan faul sonrası top Beşiktaş'a geçti.

İlk şut 20.dakikada geldi

Karşılaşmanın ilk şutu 20. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Sağ çaprazdan içeriye doğru kat eden Quaresma, sert bir vuruş yaptı, kaleci Lung üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

Karius'tan müthiş kurtarış

29.dakikada Kayserispor, maçın en tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sağ açıkta topla buluşan Varela, ceza sahasına ortasına açtı. Gelen orta Vida'dan dönerken gelişine harika bir vuruş yapan Varela'nın şutunu Karius, güçlükle kornere çıkardı.

32. dakikada Quaresma'nun etkili ortasında Vagner Love topa dokunmayı başaramadı.

Vagner Love sahneye çıktı

Beşiktaş, 34.dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Vagner Love'la duvar pası yapan Quaresma sağdan ceza alanına girdi ve Love'a pasını çıkardı. Love karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Lung'dan dönen topu düşerken tamamladı ve gol perdesini açan isim oldu. Quaresma 8'inci asistini yaparken, Vagner Love, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı.

38. dakikada Quaresma sağ kanatta topla buluştu ve sola çekerek vuruşunu yaptı. Top direğin bir hayli üstünden auta çıktı.

İlk yarı sona erdi. Beşiktaş soyunma odasına Vagner Love'ın golüyle 1-0 önde giriyor.

Vodafone Park'ta ikinci yarı başladı.

Kayserispor ikinci yarıya çok tehlikeli başladı

46. dakikada sol kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan Umut Bulut son çizgiye indi ve ortasını yaptı, arka direkte Varela'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Kayserispor ikinci yarıda tehlikeli gelmeye başladı. Üst üste Umut Bulut ve Bilal kaleyi yoklayan isimler oldu. Çalımlarla Beşiktaş kalesine doğru giden Bilal'in şert şutu Karius'ta kaldı.

57. dakikada Atilla Turan'ın ceza sahası sol içinden sert vuruşunda top sağ direğin yanından auta gitti.

İlk değişiklik Beşiktaş'tan geldi. 60. dakikada Oğuzhan Özyakup yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Vodafone Park'ta 27.918 biletli seyircinin mücadeleyi takip ettiği açıklandı.

66. dakikada Kayserispor'da Jean-Armel Kana-Biyik, yerini Levent Gülen'e bıraktı.

Quresma farkı 2'ye çıkardı

Beşiktaş, Quaresma'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Gökhan Gönül'ün ceza sahası içerisindeki şutu direkten dönerken doğru zamanda doğru yerde bulunan Quarsma, kendisine has trivela vuruşuyla ağları sarstı.

VAR incelemesi sonrası gol kararı değişmedi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Quaresma'nın golünden sonra VAR sisteminde monitörde pozisyonu tekrar inceledi ve gol kararı geçerli dedi. Kayserisporlu futbolcular golün öncesinde faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulunmuştu.

79. dakikada Bernard Mensah yerini Artem Kravets'e bıraktı.

Beşiktaş'ta 2-0'lık skorun mimarı Ricardo Quaresma, yerini Güven'e bıraktı.

90 dakika sona erdi. Beşiktaş kendi sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan notlar

Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Domagoj Vida oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano'nun yerine sol beke Hırvat futbolcuyu koyan Şenol Güneş, Vida'dan doğan boşluğu da Gary Medel ile doldurdu. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Medel ve Vida'dan oluşturdu.

Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı görevlendiren Güneş'in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel'i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.

Beşiktaş'ta iki önemli eksik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano'yu kullanamadı.

Beşiktaş'ın yabancı ziyaretçileri

Beşiktaş'ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park'a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.