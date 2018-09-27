Beşiktaş-Kayserispor bilet fiyatları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleriyle ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Bilet Fiyatları

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Vodafone Park’tan kombinesi olan taraflarımız, 2018-19 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.

Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?

Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devir edebilirler.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Maça gidemeyecek taraftarlarımız kombinelerini kulübümüze devir edebilir. Devir edilen kombinenin BJK tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47’si parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlamaktadır. Kulübe devir talebinin onaylanması için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategori koltuklarını tükenmesi gerekmektedir.

Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

* Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.



