Beşiktaş kaybetti evlatları kazandı

Kartal'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile lider Sivasspor'daki başarısını sürdürürken, Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı ikinci maçta Rize'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor da Trabzon deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı kaptı. Ayrıca 1. Lig'de Ali Tandoğan'ın takımı Altay ve 2. Lig'de Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı Samsun da sahadan üç puanla ayrılma başarısı gösterdi. (Sabah)
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