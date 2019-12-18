Beşiktaş kaybetti evlatları kazandı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken, sarısiyahlı ekibin genç teknik patronu eski takımına karşı 7. maçında ilk galibiyetini elde etti.

18 Aralık 2019, Çarşamba 09:12
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Beşiktaş kaybetti evlatları kazandı

Kartal'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile lider Sivasspor'daki başarısını sürdürürken, Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı ikinci maçta Rize'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor da Trabzon deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı kaptı. Ayrıca 1. Lig'de Ali Tandoğan'ın takımı Altay ve 2. Lig'de Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı Samsun da sahadan üç puanla ayrılma başarısı gösterdi. (Sabah)

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