Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (30 Kasım) yapacağı çalışmayla devam edecek.