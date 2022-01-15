Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (16 Ocak) saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.