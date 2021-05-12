Beşiktaş Karagümrük maç sonunda büyük gerilim

Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’ü Vodafone Park’ta ağırladığı karşılaşma sırasında birçok pozisyonda iki takım oyuncuları gerginlik olmuştu. Hakem Ali Palabıyık’ın 90 dakikayı bitiren düdüğü çalmasının ardından soyunma odası koridoruna yönelen Karagümrük’lü Enzo Roco, tünelde sevinç yaşadı. Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılıp İstanbul

temsilcisinin yolunu tutan Şilili futbolcuya tepki gösteren Vincent Aboubakar, konuk ekibin oyuncusuyla gerginlik yaşadı. Olaya birçok diğer futbolcuların dahil olması sonrasında büyük bir kargaşa yaşanan alanda, tansiyon arttı. Duruma güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonrasında olay daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Gözaltına alındı...

Kara Kartal’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’ın menaceri Hakan Korkmaz’ın, stadyumdan otoparka çıkan alanda Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao’ya tekme attığı iddia edildi. Ndao’nun Hakan Korkmaz’dan şikayetçi olmasının ardından, genç menacer, polisler tarafından gözaltına alındı.



