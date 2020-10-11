Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli Takımlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdüren Beşiktaş, bugün Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Basına kapalı gerçekleştirilen dünkü çalışmada siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kartal bugün saat 14.00’te, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.