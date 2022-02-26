Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta Atiba Hutchinson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hafta boyunca maça çok iyi çalıştıklarını belirten Atiba, ''Maça hafta boyunca çok iyi çalıştık, oyuna da iyi başladık. birbirimiz için mücadele edip golü bulduk. Sivasspor, beraberliği yakaladı ama sonunu getirdik.'' dedi.

Sivas deplasmanının her zaman olduğuna değinen Siyah Beyazlı ekibin kaptanı, ''Zor olacağını biliyorduk. Sivas deplasmanı her zaman zor olur. İki maçtır kazanıyoruz ve seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz. Üzerime düşeni yapıyorum. Bütün takım arkadaşlarım bunu yapıyor. Bugün takımca iyi bir performans sergiledik.'' ifadelerini kullandı.







