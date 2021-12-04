Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 5 maçtır kazanamayan ve zirve hattından uzaklaşan Beşiktaş'ta takım kaptanı Atiba Hutchinson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Zor bir dönem geçirdiklerini belirten ve şu an yapmaları gereken şeyin çok çalışmak olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'İkinci yarı istediğimiz futbolu oynayamadık'

''Bugün kazanmayı çok istedik. Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat olabilirdi, böyle düşünüyorduk. Oyuna iyi başladık, ilk 45 dakikada iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Oyunun kontrolü bizdeydi, golü de bulduk. İkinci yarıda bunları yapamadık. Birkaç fırsat bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarı istediğimiz futbolu oynayamadık.''

'Şu an yapmamız gereken çok çalışmak'

''Zor durumdayız. Bu durumdan çıkabilmek için her şeyi deniyoruz. Birbirimiz için mücadele ediyoruz ama skor alamıyoruz. Şu an yapmamız gereken çok çalışmak. Yapabileceklerimizi sahaya yansıtmak.''

'Her şeyimizi kendimiz ve kulübümüz için vereceğiz'

''Önümüzde çok maç var, elimizden geleni yapacağız. Her şeyimizi kendimiz ve kulübümüz için vereceğiz. Ligin ilk yarısında kazanabildiğimiz kadar kazanmalı ve sezonun ikinci yarısına bakmalıyız.''





İlgili Haberler Sergen Yalçın: Sonradan girenlerden katkı alamıyoruz



