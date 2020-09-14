Beşiktaş Kalinic transferini bitiriyor, Sangare de yolda!

Josef de Souza'yı İstanbul'a getiren ve orta saha işini çözen Beşiktaş’ta şimdi gözler forvet ile sağ bek transferinde... Kartal, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kalinic ile el sıkıştı. Yıldız forvetin Atletico Madrid’ten bonservisini alıp, gelmesi bekleniyor. Sağ bek için de 1 numara Nazım Sangare. Daha önce Antalyaspor cephesinin de açıkladığı Milli oyuncu için bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. Oyuncu zaten gelmeye hazır. Bonservisi için formül aranıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, artık müjdeli haberleri bekliyor.





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