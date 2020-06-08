Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin takımdan ayrılmasının ardından büyük umutlarla transfer edilen Loris Karius performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi özellikle uzaktan yediği hatalı goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Karius, lige verilen corona virüsü arasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü önce FIFA'ya şikayet etmiş, ardından da sözleşmesini feshederek takımla bağlarını koparmıştı.

Siyah-beyazlılar da yaşanan bu gelişme sonrası transfer politikasında önceliği kaleci takviyesine vermişti.

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ve birçok kaleciyle temas kuran Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi sonunda buldu.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu milli kaleci Sinan Bolat'ın transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana atarak Sinan Bolat'ta karar kalan siyah-beyazlı yönetim, 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI YOK

Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede, tecrübeli kaleci siyah-beyazlıların kendisine önerdiği maaşı kabul etti. Sadece imza parası konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.

İMZA PARASI İÇİN SIKI PAZARLIK

Beşiktaş yönetiminin, imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

27 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Ay-Yıldızlı file bekçisi 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.

KAYSERİ VE GALATASARAY'DA OYNADI

Daha önce Türkiye'de Kayseri ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, A Milli Takımımız'ın kalesini de 12 kez korudu.