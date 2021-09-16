Ersin Destanoğlu, Dortmund karşısında ilk 11’deki Türk oyuncu olarak görev yaptı. 20 yaşında ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayan Ersin, Beşiktaş ’ın en iyisi olmayı başardı. Süper Lig ’de çıktığı 4 karşılaşmada da kalesini kapatan genç file bekçisi, Bellingham ve Haaland’ın gollerinde çaresiz kaldı. Ancak Ersin, çok önemli kurtarışlara da imza attı. Özellikle ikinci yarıda karşı karşıya kaldığı Bellingham ve Haaland’a geçit vermeyen başarılı kaleci, farkın açılmasını önledi ve takımını oyunda tuttu. Ersin Destanoğlu, taraftarlardan da tezahüratlarla büyük destek aldı. Ersin, karşılaşmayı 5 önemli kurtarışla tamamlarken, tehlikeli olabilecek yan toplarda da zamanından çıkıp doğru müdahaleler yaparak alkış aldı.