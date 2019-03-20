Beşiktaş Kagawa için harekete geçti

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Siyah-Beyazlılar’da kısa sürede formunu yakalamıştı. Beşiktaş’ta çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınması için çalışmalar şimdiden başladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Japonya Milli Takımı’nın maçları için ülkesine giden tecrübeli futbolcuyla ara dönüşü görüşüp sonrasında Borussia Dortmund’la bonservis pazarlığına başlayacağı kaydedildi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, Kara Kartal’la yola devam etmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Opsiyon işini Hannover bozdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kagawa’yla ilgili olarak önceki gün FANATİK’e özel açıklamalarda bulunmuştu. Başkan, “Kagawa’yla yola devam etmek istiyoruz. Bunu kendisine de söyledik. Lig bitiminde anlaşacağımızı umuyorum. Ama elbette son kararı yeni teknik direktörümüzle birlikte vereceğiz” sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş’ın ilk etapta sözleşmesine 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu koydurduğu Kagawa için bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Hannover devreye girince Dortmund, oyuncusunu Kara Kartal’a bedelsiz kiralamaya olumlu yanıt vermiş ancak opsiyon maddesini kaldırmıştı.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ın 116. yıl marşı! "Nedensiz tek sevdam"