Beşiktaş Kagawa için harekete geçti

Siyah- Beyazlılar, sezonun ikinci yarısında takımın lige ağırlığını koyup şampiyonluk ipini göğüslemesi için ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan takıma kiralık olarak kazandırılan Adem Ljajic’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş Yönetimi, ek olarak Sırp futbolcunun 8 numara bölgesinde daha başarılı olmasını göz önünde bulundurarak yeni bir 10 numara transferi için harekete geçti. Kara Kartal’ın bu doğrultuda geçen sezon da gündeme gelen Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Oyuncu ve kulübü hazır

Borussia Dortmund’da teknik direktör Lucien Favre’nin kadrodaki alternatifleri arasında yer almayan Japon futbolcu, bu sezon Sarı- Siyahlılar’da sadece 4 karşılaşmada görev yapabildi. Forma yarışında Mario Götze ve Marco Reus gibi isimlerin gerisinde kalan 29 yaşındaki oyuncunun, kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte devam etmeyi istediği bildirildi. Kagawa’yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Borussia Dortmund’un, oyuncusunu kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. Beşiktaş’ın da tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği belirtildi.

Orhan Yıldırım