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Beşiktaş kafilesine Antalya'da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, Antalya’ya geldi. Siyah-Beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

17 Eylül 2021, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş kafilesine Antalya'da coşkulu karşılama

Süper Lig ’in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Beşiktaş , Antalya’ya geldi. Özel uçakla Antalya Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu. Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş müsabakası, Antalya Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak.

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