Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Kupası’nda

Vodafone’un kadın futboluna desteği, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Beşiktaş Alt Yapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Meltem Bakiler Şahin ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol’un katıldığı bir toplantıyla duyuruldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş, Türk sporunun mihenk taşı, kurulduğu günden bu yana sadece erkeklerin değil kadınların da spor yapma olanağı bulduğu bir kulüp. 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’yi temsilen kadın sporcu gönderen ilk kulüp. Beşiktaş’ta yetişen Halet Çambel ve Suat Fetgeri milli forma ile olimpiyat oyunlarına katılan ‘ilk Türk kadın sporcular’ olarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdılar. İlerleyen yıllarda da kadınlarımız hentboldan voleybola, basketboldan futbola her branşta Beşiktaş çatısı altında spor yapma imkanı yakaladı. Beşiktaş olarak en büyük kazancımız budur ve bundan da gurur duyuyoruz. Biz sporun cinsiyeti olmadığına inanıyoruz; yeteneği ve azmi olan herkes Beşiktaş çatısı altında her spor dalında temsil edilebilir. 80 yıl önce Türkiye’den olimpiyatlara ilk defa kadın sporcu gönderen bir kulübün temsilcileri olarak, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da eşitlikten yana olduğumuzun altını çizmek isterim. Vodafone ile kadın futbolunda yakaladığımız başarılı çizgiyi devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

Colman Deegan: “Beşiktaş ile kadın futbolu için güçlerimizi birleştiriyoruz”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise Beşiktaş ile bu kez kadın futbolu için güçlerini birleştirdiklerini ifade ederek, “Amaç odaklı bir şirketiz. Teknolojiyi insanların hayatını iyileştirmek için kullanmak istiyoruz. Herkesi kapsayan bir dijital toplum hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Futbol erkek işidir demek, yanlış. Kadınlar da en az erkekler kadar iyi futbol oynayabilir. Vodafone Kupası’nda bunu hep birlikte göreceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Başkan’a ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz. Futbolda #BenVarım diyen kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Esra Erol: “Ön yargıların kırılması gerek”

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol da kadın futbolu hakkında, “Cinsiyetçi ön yargıları kırmak gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbolu Takımı olarak, sosyal bir misyon da üstlendik. Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Sponsorumuz Vodafone’a çok teşekkür ediyoruz. Vodafone’un futbolda ‘ben varım’ diyen kadın oyuncuları desteklemesi çok değerli. Atletico de Madrid ile maç yapacak olmanın heyecanı içindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Bu maçın bizi en çok motive eden yanı, Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir maç olması. Bu maçı sadece kadın futbolcular için değil, dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız. Tüm futbolseverleri maçımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İHA