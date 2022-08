2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nijerya asıllı Birleşik Amerikalı forvet Michaela Onyenwere’yi kadrosuna kattı. Michaela Onyenwere 2021’de WNBA’de ”Yılın En İyi Çaylak Oyuncusu” seçildi.

İşte Siyah Beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Michaela Onyenwere kimdir?

10 Ağustos 1999 Nijerya doğumlu olan Michaela Onyenwere, 183 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır. California Üniversitesi’nden mezun olan basketbolcu, 2017-2018 sezonunda NCAA’de 35 maçta; 6.9 sayı, 4.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda NCAA’de 35 karşılaşmada parkeye çıkan Michaela Onyenwere; 18.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda NCAA’de 30 karşılaşmada California forması giyen başarılı uzun; 18.9 sayı, 8.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonunda NCAA’de 23 maça çıkan Michaela Onyenwere; 19.1 sayı, 7.2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Michaela Onyenwere, 2021 yılında New York Liberty tarafından 1.tur 6.sıradan draft edildi. 2021 sezonunda WNBA’de 33 maçta New York Libertry forması giyen Michaela Onyenwere; 8.3 sayı ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2021-2022 sezonunda İspanya’nın Spar Citylift Girona takımında forma giyen basketbolcu, burada çıktığı 11 lig maçında; 9.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Michaela Onyenwere sonra olarak WNBA’de New York Libertry ile 25 maça çıktı ve 5.2 sayı, 2.2 ve 0.4 asist ortalamalarını yakaladı. Michaela Onyenwere 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.