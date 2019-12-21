Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadı’nda oynayacakları derbinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre 5’e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Teknik ekibin 11’i belli

Derbi öncesinde sakatlıklarından kurtulan Ruiz ve N’Koudou’nun takıma dönmesi sonrasında büyük sevinç yaşayan teknik ekip, Caner Erkin’in de karmızı kart cezasını tamamlamasının ardından Fenerbahçe karşısında görevlendireceği kadroyu belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sakatlıklardan dönen isimlerin olmasına rağmen ideal 11’i bozmama kararı aldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kadıköy’deki mücadelede kaleyi Loris Karius’a emanet edip savunma kurgusunu; Gökhan Gönül, Roco, Vida ve Rebocho’nun üzerine kuracağı bildirildi. Öh liberoda Atiba ve Elneny’yi sahayü sürecek olan Avcı, kanatlarda Caner Erkin ve Diaby’yi sahaya sürüp forvet arkasında Ljajic’e, ileride de Burak Yılmaz’a şans verecek.