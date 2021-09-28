UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'a konuk oluyor. 12 eksikle maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, zorlu deplasmanda zoru başarmayı hedeliyor. Gruptaki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken Ajax'ın Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.









Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu

1- Ajax / 6 puan

2- Borussia Dortmund / 3 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş / 0 puan

4- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax-Beşiktaş

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş-Sporting Lizbon

Ajax-Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund-Ajax

Sporting Lizbon-Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş