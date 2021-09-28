Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ajax-Beşiktaş maçıyla başladı. 12 eksikle maça çıkan temsilcimiz, Hollanda'da zoru başarmanın peşinde. Gruptaki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumunu ve Siyah Beyazlı ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'a konuk oluyor. 12 eksikle maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, zorlu deplasmanda zoru başarmayı hedeliyor. Gruptaki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.
Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken Ajax'ın Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
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Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu
1- Ajax / 6 puan
2- Borussia Dortmund / 3 puan (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş / 0 puan
4- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax-Beşiktaş
Borussia Dortmund-Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş-Sporting Lizbon
Ajax-Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund-Ajax
Sporting Lizbon-Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş