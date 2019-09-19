Beşiktaş kaçıncı sırada? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu | K Grubu puan durumu
Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Avrupa arenasında da bekleneni veremiyor. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı. Beşiktaş'ın K Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü hazırladık.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında Braga ile Slovan Bratislava, 2-2 berabere kaldı.
K Grubu puan durumu
1- Slovan Bratislava / 4 puan
2- Braga / 4 puan
3- Wolverhampton / 3 puan
4- Beşiktaş - 0 puan
Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü
19 Eylül Perşembe:
22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2
3 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton: 0-1
24 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Braga
7 Kasım Perşembe:
23.00 Braga-Beşiktaş
28 Kasım Perşembe:
20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
12 Aralık Perşembe:
23.00 Wolverhampton-Beşiktaş