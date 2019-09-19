UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Braga ile Slovan Bratislava, 2-2 berabere kaldı.

K Grubu puan durumu

1- Slovan Bratislava / 4 puan

2- Braga / 4 puan

3- Wolverhampton / 3 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton: 0-1

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş



