Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs testleri neticesinde toplam 8 kişinin testi pozitif çıktı. Siyah Beyazlı kulüpten geçtiğimiz gün yapılan açıklamada "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Aralarında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, BJK-Kabataş Vakfı Kurucu Mütevellisi ve Başkan Vekili Ahmet Nur Çebi’nin de olduğu 8 kişi, testlerin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.





BJK Kabataş Eğitim Vakfı Okulları öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve personeli, BJK’nın mücadeleci ruhunu ve bu camianın her zaman tek yürek olarak attığını Başkanlarına bir video hazırlayarak hatırlattı ve Ahmet Nur Çebi ile iyi dileklerini paylaştı. Tüm Beşiktaş Camiası’nı da böylesi bir günde birlik olmaya çağırdı. Çektikleri videoyu Beşiktaş JK Yöneticileri ile paylaşan BJK Kabataş Eğitim Vakfı öğrencileri, başta Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere camiaya ‘güçlü ol’ mesajı verdi. ‘Vur pençeni kartalım, seni seviyoruz Başkanım’ diyen BJK Kabataş Eğitim Vakfı öğrencileri çektikleri video mesajında, siz bize ‘Çocuklar inanın’ dediniz, ‘Daha çok şampiyonluklar göreceğiz Başkanım’ diyerek moral verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yapılan Covid-19 testi neticesinde, testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi süreci, ilgili prosedürler doğrultusunda devam ediyor.