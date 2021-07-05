Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı basketbolcu Josh Reaves ile sözleşme imzaladı.

Kısa forvet pozisyonunda görev alan John Reaves, geride kalan sezonu NBA G-League takımlarından Rio Grande Valley Vipers'ta geçirdi.

Josh Reaves kimdir?

6 Haziran 1994 ABD doğumlu Josh Reaves, 196 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır.

2019 yılında Pennsylvania State Üniversitesinden mezun olan Josh Reaves, 2018-2019 sezonunda NCAA'de 32 maçta görev aldı ve 10.6 sayı, 5 ribaund, 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayan Josh Reaves, NBA'de 5 maç görev aldıktan sonra sezonu G-League takımlarından Texas Legends'ta tamamladı. Burada 36 maçta parkeye çıkan başarılı oyuncu; 13.8 sayı, 5.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda Rio Grande Valley Vipers'ta forma giyen basketbolcu, burada 16 maçta forma giydi ve 11.7 sayı, 4.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Josh Reaves, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.