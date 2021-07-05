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Beşiktaş, Josh Reaves'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, ABD'li oyuncu Josh Reaves ile sözleşme imzaladı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Josh Reaves'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı basketbolcu Josh Reaves ile sözleşme imzaladı.

Kısa forvet pozisyonunda görev alan John Reaves, geride kalan sezonu NBA G-League takımlarından Rio Grande Valley Vipers'ta geçirdi.

Josh Reaves kimdir?

6 Haziran 1994 ABD doğumlu Josh Reaves, 196 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almaktadır.

2019 yılında Pennsylvania State Üniversitesinden mezun olan Josh Reaves, 2018-2019 sezonunda NCAA'de 32 maçta görev aldı ve 10.6 sayı, 5 ribaund, 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayan Josh Reaves, NBA'de 5 maç görev aldıktan sonra sezonu G-League takımlarından Texas Legends'ta tamamladı. Burada 36 maçta parkeye çıkan başarılı oyuncu; 13.8 sayı, 5.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda Rio Grande Valley Vipers'ta forma giyen basketbolcu, burada 16 maçta forma giydi ve 11.7 sayı, 4.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Josh Reaves, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.

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