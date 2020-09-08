Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika haberi...Beşiktaş eski Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Josef de Souza ile anlaştı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin paylaştığı habere göre son olarak Suudi Arabistan'da Al Ahli'de forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile siyah-beyazlılar 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Josef de Souza, Fenerbahçe forması altında üç sezonda 96 lig maçında oynamış ve 10 gol atmıştı. Brezilyalı oyuncu toplamda ise 136 resmi maçta oynamıştı. Josef de Souza kariyeri boyunca 3 kez Brezilya A Milli Takım forması giydi

Sergen Yalçın onay vermişti

Sergen Yalçın, dün yaptığı basın toplantısında Josef de Souza'ya sıcak baktığını ifade etmişti. Sergen Yalçın, "Orta sahada 6-8-10 gibi ayrım yapmıyoruz. Kimin oynadığı değil önemli olan kimin ne yaptığı. Bizim istediğimizi yapması önemli. Bunun için kimin oynadığı değil ne verdikleri önemli. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. 50 maçlık periyot var. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz



