Beşiktaş, John Obi Mikel transferi için girişimlere başladı

Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye için yeni bir ismi listeye ekledi: John Obi Mikel.

Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımında görmek istediği ve Beşiktaşlı yöneticilerin transfer için girişimde bulunduğu öğrenildi.

En son İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Sabah)