İspanya hazırlık kampında Wolverhampton (0-3) ve Alaves'e (1-2) mağlup olan Beşiktaş 'ta transfer bir kez daha gündeme gelmişti. Öncelikle stoper takviyesi beklenen Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi ve iki maçtaki orta saha kaynaklı sıkıntılar sonrası öncelikler değişti. Kartal'ın Rıdvan'ın yerine gündemine aldığı İsveç'in Hammarby takımının Iraklı sol beki Mohanad Jeahze ve Young Boys'un hem sağ kanat hem de forvet araksında görev yapan oyuncusu Christian Fassnacht transferlerini noktalamak için tüm şartlarını zorladığı öğrenildi.

Jeahze'de fark 500 bin Euro

Beşiktaş'a gelmek için takımı Hammarby'nin Varbergs (3-0) deplasmanında oynadığı maça çıkmak istemeyen ve yedek bekleyip ardından da kadro dışı bırakılan Jeahze'nin transferinde Siyah-Beyazlılar, İsveç ekibiyle orta yolu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hammarby'nin önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için 20 milyon İsveç Kronu, (yaklaşık 1 milyon 920 bin Euro) istediği bildirilirken, Siyah-Beyazlılar'ın 1.4 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti. Arada kalan 500 bin Euro için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar birkaç gün içinde bu transferi bitirip 25 yaşındaki Iraklı sol beki İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fassnacht'ta yeni atak

Teknik direktör Valerien Ismael'in görüşüp kendisiyle ilgili planlarını anlattığı Christian Fassnacht, Beşiktaş için daha önce eşiyle İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmiş ve Siyah-Beyazlılar'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro'luk bonservis isteğinde geri adım atmamıştı. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3 milyon Euro öneren Kartal'ın bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael'in ısrarla istediği oyuncu için tüm şartlarını zorluyor.