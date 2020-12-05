Milli arada 3 maçlık İstanbul maratonuna çok iyi hazırlanan Siyah-Beyazlılar, son 2 haftada aldığı sonuçlarla Süper Lig’e damgasını vurmuştu. 8 eksikle çıkılan Başakşehir mücadelesinde rakibini baskın futbolla 3-2’lik skorla devirmeyi başaran Kara Kartal; Atiba, Larin ve Aboubakar’la 3 puana uzanmasının ardından bir diğer önemli engeli de kayıpsız aşmıştı. Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstünlüğünü sürdürüp; Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’nın golleriyle 2 kritik 90 dakikayı 6 puanla tamamlayıp taraftarını mest etti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, İstanbul’daki üst üste 3. maçında dün akşam Dolmabahçe’de ağırladığı Kasımpaşa karşısında da sürprize izin vermedi.

Sırada lider var...

Kasımpaşa karşısında Bernard Mehsah’ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle açılışı yapan Kara Kartal, ikinci yarıda Florent Hadergjonaj’ın kırmızı kart görüp rakibin 10 kişi kalması sonrasında daha da iştahlandı. İstanbul temsilcisi karşısında ikinci golü 68. dakikada kaydeden ev sahibi ekip, 75’te de Vincent Aboubakar’ın klas sayısıyla skoru belirledi. Kasımpaşa mücadelesinde 3 puanı 3 golle alan Beşiktaş, İstanbul maratonunu 9 puanla tamamladı. Son 6 maçında 5. galibiyetine imza atan Beşiktaş, 12. hafta mücadelesinde haftaya, puan farkını 4’e indirdiği lider Alanyaspor’a konuk olacak.