Harcama limitleri sonrasında Beşiktaş imzaları attıracak

Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıklarken, siyah-beyazlılar için beklenildiği üzere 35 milyon Euro civarı bir rakam açıklandı. 259 milyon 217 bin TL olarak açıklanan rakam, yüzde 15'lik sapmayla birlikte 298 milyon 99 bin TL'ye çıkıyor. Mayıs ayından bu yana önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını bu rakama göre yapan Beşiktaş, kadroda bulunan ve indirimi kabul eden oyuncuların sözleşmesini revize edip anlaşma sağlanan oyunculara imza attıracak. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, kalan limitle önemli bir golcü ve orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey’le görüşen yönetici Erdal Torunoğulları, limitlerin belirlenmesiyle birlikte bu futbolcuyla ilgili tekrar girişimde bulunacak ve teklifini sunacak. Beşiktaş, yıldız futbolcuya 2+1 yıllık imza attırmak isterken yıllık 1,5 milyon Euro teklif edecek.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)