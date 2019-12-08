Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 15. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 kez geriye düşerken, 90+5’te Umut Nayir’in attığı golle sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla, bu sezon ilk kez ligde geriye düştüğü bir maçta 3 puan kazandı. Bu sezon Sivas, Gaziantep ve Trabzonspor karşısında geriye düştüğü maçlardan puansız ayrılan siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı Çaykur Rizespor ve Başakşehir mücadelelerinde ise geriye düştükten sonra beraberliği yakalamıştı.

Kasımpaşa karşısında aldığı kritik galibiyetle puanını 27’ye yükselten ve Başakşehir’in puan kaybetmesiyle ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde son oynadığı Slovan Bratislava maçında da devreyi 1-0 geride kapatmış, ancak ikinci yarıda attığı gollerle maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

İHA