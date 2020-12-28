Beşiktaş ile Sivasspor arasında gol olmayan maç yok

Siyah-Beyazlılar ve Yiğidolar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0’lık sonuca rastlanmadı. Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019’da Vodafone Park’ta oynanan maçlarda Beşiktaş’a 2-1’lik skorlarla üstünlük sağladı