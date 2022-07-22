Beşiktaş ile Lima Spor Kulübü arasında işbirliği

Beşiktaş , Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yer alan Lima Spor Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yer alan Lima Spor Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma doğrultusunda genç basketbolcularımız; kariyer gelişimleri ve daha fazla süre alarak rekabetçi ortamda maç tecrübesi kazanmaları amacıyla Lima Spor Kulübü bünyesinde yer alacaklar.

Bu iş birliği neticesinde Türk basketboluna birçok sporcu kazandıracağımıza olan inancımız tamdır.

Anlaşmanın iki kulüp ve Türk basketbolu adına hayırlı olmasını temenni eder, Lima Spor Kulübü bünyesinde basketbol yaşantılarını sürdürecek genç basketbolcularımıza başarılar dileriz.