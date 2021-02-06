Beşiktaş ile Konyaspor 40. maça çıkıyor

Beşiktaş , geride kalan 39 karşılaşmanın 22’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 5’ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Süper Lig ’in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Beşiktaş son 18 maçın 8’ini kazandı

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son 18 maçın 8’inde mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 39 lig maçının 14’ünde Konyaspor, 4’ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Beşiktaş’ın evindeki maçlar

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçın 15’ini kazandı, 2’sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor’a 48 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 5 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor’a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 5 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 5 karşılaşmada 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş’ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul’da yapılması gereken lig maçı İzmir’de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara’da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş’tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul’daki maçta 7-0’lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, ilk yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak en farklı galibiyetine imza attı.

AA