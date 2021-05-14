Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27’sini Beşiktaş, 10’unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

İzmir’deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir’de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019’da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir’deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir’de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

AA