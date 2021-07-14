Beşiktaş ile Galatasaray arasında Rosier savaşı!

Beşiktaş , geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yapmış ve bonservisini almak için kulübü Sporting’le pazarlığa başlamıştı. Ancak, Siyah-Beyazlılar’ın bu transferde karşısına rakip olarak Galatasaray çıkmış durumda... Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyleyen ve Siyah- Beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın da devreye girdiği öğrenildi.

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Portekiz ekibi Sporting’e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş’ın 4.4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray’ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi. Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting’in Roiser’e , ’Galatasaray’a git’ dediği ancak Fransız sağ bekin; ’Kesinlikle Beşiktaş’ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş’a verin’ diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.





Sporting istedi tweet'i kaldırdı

Rosier’in, Galatasaray'ın ilgisine "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" yanıtını verdiğini arkadaşımız Gökmen Özcan attığı tweet ile kamuoyuna duyurmuştu. Rosier de Özcan'ın tweetini alıntılayarak, bu sözü İngilizce yazdı. Sosyal medyada büyük yankı yaratan paylaşımın ardından Sporting Lizbon Kulübü oyuncuyu arayıp bu paylaşımını kaldırmasını istedi. Rosier de tweetini sildi.



