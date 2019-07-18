Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında Lecce görüşmesi

Beşiktaş, Lecce'nin sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği Burak Yılmaz'ın gidişine izin vermiyor. Bunun en büyük nedeni ise oyuncunun siyahbeyazlı takımda başarılı bir performans sergilemesi ve yerine alınacak golcünün kulübe ekstra bir maliyet getirecek olması… Yönetim, Burak'ın da katıldığı bir toplantı yaparak, durumu değerlendirecek. Başkan Fikret Orman ve ekibinin 34 yaşındaki forvete, 2 milyon Euro'ya yakın olan alacaklarının kısa bir sürede ödeneceğini söyleyip "Jübileni burada, ait olduğun yerde yap" diyecekleri öğrenildi.

(Sabah)