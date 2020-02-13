Beşiktaş ile Başakşehir arasında forvetlerin savaşı

Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde yarın Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Oyuncularını zorlu mücadeleye özel olarak hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, 11’ini belirledi... Genç hocanın, kart cezalısı olması sebebiyle Gökhan Gönül’ün yerine Douglas’ı görevlendireceği, son haftalardaki performansı beklentilerin altında kalan Adem Ljajic’in yerine de yeni transfer Kevin-Prince Boateng’i Başakşehir karşısında sahaya süreceği kaydedildi.

Gökhan’ın yerine...

Bu 2’li dışındaki kadroyu değiştirmeyi planlamayan Yalçın; Karius, Ruiz, Vida, Douglas, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boateng, Diaby ve Burak 11’ini görevlendirecek. Formda ikili Burak Yılmaz ve Boateng’in hücum hattında üreteceği skorlarla 3 puana uzanmanın hesaplarını yapan Sergen Yalçın, ek olarak bu 2’liye maç boyunca Atiba, N’Koudou ve Diaby’nin de destek vermesini istedi.

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ı mutlu eden Burak, 3 maçlık skor serisini Başakşehir karşısında 4’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Boateng ise ilk kez 11’de başlayacağı oyunda gollerine devam etmeyi hedefliyor.

Visca ve Elia destek verecek

Sergen Yalçın yönetiminde 2’de 2 yapan rakibini mutlaka devirmek isteyen İstanbul ekibinde teknik direktör Okan Buruk da imha planını belirledi.

Başarılı hoca, zorluk derecesi yüksek maçta çift forvetten vazgeçmeyecek. Buruk, ileri uçta Demba Ba ile Crivelli’yi yine birlikte oynatmayı planlıyor. Kanatlarda ise Visca ile Elia’nın görev alması bekleniyor. Orta sahanın merkezini Mahmut-İrfan Can şeklinde kurmayı düşünen Buruk, Gulbrandsen, Aleksic gibi isimleri ise kulübede koz olarak tutacak. Okan hoca savunma dörtlüsünü de yine Caiçara-Ponck- Epureanu-Clichy şeklinde kuracak.