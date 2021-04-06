Championship'te Norwcih City müthiş bir performans gösteriyor. En yakın rakibinin 8 puan önünde yer alan Norwich City adım adım geçen sezon düştüğü Premier Lig'e doğru ilerliyor. Son olarak Huddersfield'ı 7-0 yenen Norwich'te Pukki ise hat-trick yaptı.

Norwich yıldızı böylece bu sezon 25 gole ulaştı. Sezon başında adı transferde Beşiktaş ile anılan Finlandiyalı Milli oyuncu Teemu Pukki, geçen sezon Premier Lig'de 11 gol öncesi sezon Championship'te 29 gol atmıştı

29.03.1990 doğumlu Pukki, 2018-19 sezonunda Championship'te yılın oyuncusu ve gol kralı olmuştu.

Teemu Pukki'nin son 3 sezon performansı

2020-21 Championship / Norwich City / 36 maç 25 gol*

2019-20 Premier Lig / Norwich City / 36 maç 11 gol

2018-19 Championship / Norwich City / 43 maç 29 gol

*:devam ediyor