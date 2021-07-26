Beşiktaş ile anılan Salih Özcan'dan transfer açıklaması
Transfer döneminin ilk günlerinde Beşiktaş ile anılan ancak Köln ile sözleşme uzatan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, transferiyle ilgili konuştu. Salih, Alman ekibinde teknik direktörü nedeniyle kalma kararı aldığını söyledi.
Uzun süre adı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile anılan ancak Köln'de kalan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.
23 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'dan ve Avrupa kulüplerinden birçok teklif aldım. Bunları değerlendirdim ve Köln'de kalmaya karar verdim. Bu kararımda teknik direktör Steffen Baumgart'ın çok önemli bir rolü var. Köln ile planlarını konuştuk ve hemen ardından içimde iyi bir his oluştu" dedi.
Köln'de devam etti
Sezon sonunda bonservisini eline alan Salih Dursun'un Beşiktaş'a transferi konuşuluyordu ancak başarılı orta saha oyuncusu Köln'de kariyerine devam etme kararı almıştı.