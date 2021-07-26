Uzun süre adı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile anılan ancak Köln'de kalan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'dan ve Avrupa kulüplerinden birçok teklif aldım. Bunları değerlendirdim ve Köln'de kalmaya karar verdim. Bu kararımda teknik direktör Steffen Baumgart'ın çok önemli bir rolü var. Köln ile planlarını konuştuk ve hemen ardından içimde iyi bir his oluştu" dedi.

Köln'de devam etti

Sezon sonunda bonservisini eline alan Salih Dursun'un Beşiktaş'a transferi konuşuluyordu ancak başarılı orta saha oyuncusu Köln'de kariyerine devam etme kararı almıştı.