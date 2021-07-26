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Beşiktaş ile anılan Salih Özcan'dan transfer açıklaması

Transfer döneminin ilk günlerinde Beşiktaş ile anılan ancak Köln ile sözleşme uzatan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, transferiyle ilgili konuştu. Salih, Alman ekibinde teknik direktörü nedeniyle kalma kararı aldığını söyledi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 21:09 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile anılan Salih Özcan'dan transfer açıklaması

Uzun süre adı Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile anılan ancak Köln'de kalan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'dan ve Avrupa kulüplerinden birçok teklif aldım. Bunları değerlendirdim ve Köln'de kalmaya karar verdim. Bu kararımda teknik direktör Steffen Baumgart'ın çok önemli bir rolü var. Köln ile planlarını konuştuk ve hemen ardından içimde iyi bir his oluştu" dedi.

Köln'de devam etti

Sezon sonunda bonservisini eline alan Salih Dursun'un Beşiktaş'a transferi konuşuluyordu ancak başarılı orta saha oyuncusu Köln'de kariyerine devam etme kararı almıştı.

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