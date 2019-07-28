Beşiktaş iki isimden birini mutlaka alacak: Ya Indi, ya da Mets

Orhan Yıldırım / Fanatik

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluk, Avrupa Ligi’nde ise gidebileceği en iyi noktaya ulaşmak isteyen Beşiktaş, transferde hareketler saatler yaşıyor. Rakiplerin göre transferde biraz hareketsiz kalan ancak Boyd’un ardından Douglas’ı da alarak gaza basan Siyah-Beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için gündemdeki oyuncularla temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda Kara Kartal, Vida’nın yanında forma giyebilecek sağlam bir stoper için gözünü Bruno Martins İndi ile Karol Mets’e dikti. İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te mücadele eden Stoke City’de forma giyen 27 yaşındaki İndi için kulübüne kiralama teklifinde bulunuldu.

Net cevap bekleniyor

Stoke’a 1.5 milyon Euro önerilirken, İngilizler 2 milyon Euro istiyor. AIK takımında oynayan 26 yaşındaki Mets için bonservis bedeli olarak İsveç temsilcisi 1.5 milyon Euro istedi. Beşiktaş’ın transferden sorumlu kurmaylarının, hem İndi hem de Mets için kulüpleriyle pazarlıkları sürdürdüğü bildirilirken, önümüzdeki hafta içinde taraflardan net bir cevabın alınmasının beklendiği ifade edildi.