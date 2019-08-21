Beşiktaş, iki genç yıldız için bastırıyor

Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala dış piyasaya ek olarak iç transferde de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda kadroya genç ve yerli alternatifler kazandırmak için girişimlerini sürdüren yönetim, son olarak 2 isim üzerine yoğunlaştı. İkinci Başkan Serdal Adalı’nın bizzat yönettiği görüşmelerde Siyah- Beyazlılar’ın ilk hedefi; Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan...

Takas ve para formülü...

Genç ön libero için Es Es’le pazarlıklarına devam eden Siyah-Beyazlılar’ın, bu oyuncu için 600 bin Euro’yu gözden çıkardığı konuşuluyor. 21 yaşındaki futbolcu da ayrılmak için pazarlıkların tamamlanmasını bekliyor. Kartal, gençleştirme operasyonu kapsamında Sivasspor’lu Emre Kılınç’ı da listesinde tutmaya devam ediyor. Yiğidolar’ın 3 milyon Euro’luk talepte bulunduğu 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş’ın son olarak 1.5 milyon Euro’ya kadar çıktığı ve kadrosundan oyuncu önerdiği ifade edildi.