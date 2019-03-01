Beşiktaş IEM Challenge Katowice 2019’da yarı finale kaldı

Ülkemizi kadın CS: GO arenalarında temsil eden önemli ekiplerden Beşiktaş, IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasında yarı finalde mücadele edecek.

Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen turnuva dün başladı. Toplamda 8 takım, 2 gruba ayrıldı. Temsilcimiz Beşiktaş ise B grubunda Carnage fe, CLG Red ve Crowns fe ile aynı grupta yer aldı. Günün ilk maçında Carnage‘yi Cache haritasında 16-12 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçını da grubun bir diğer kazananı CLG Red karşısında oynadı. Bu karşılaşma Inferno’da oynandı ve 16-9 ile Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Grupta ikide iki yapan temsilcimiz bugün oynanacak olan yarı final müsabakalarında yer almaya hak kazandı.

Beşiktaş’ın IEM Challenge Katowice 2019 turnuvasında yarı finaldeki rakibi ise ABD ekibi Dignitas fe olacak. bo3 formatında oynanacak olan karşılaşma bugün TSİ 16.50’de oynanacak. Kazanan taraf Assassins vs. CLG Red müsabakasının kazananıyla Pazar günü final serisinde karşılaşacak. Bu karşılaşma da Pazar günü oynanacak. (Playerbros)